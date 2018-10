Het scheelde amper 278 stemmen of Bart De Wever had het niet gehaald. Foto: BELGA

“Vrienden, we hebben het gehaald”, riep N-VA kopstuk Bart De Wever zondagavond uit. De partij behield haar 23 zetels in de Antwerpse gemeenteraad waardoor de huidige coalitie verder kan. Al scheelde het geen haar of de avond van de partijleider zag er heel wat minder geelkleurig uit.

Bart De Wever heeft er drukke dagen opzitten in Antwerpen: een verkiezingsrace om van te nagelbijten gevolgd door formatiegesprekken met zijn collegakopstukken. Onder meer Jinnih Beels (SP.A), Wouter Van Besien (Groen) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) kwamen al op de koffie, een tweede ronde inhoudelijke gesprekken volgt. Maar het scheelde geen haar of N-VA was niet de winnende partij en de perceptie over De Wever helemaal anders. “Hij heeft heel veel geluk gehad”, bevestigt politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) aan De Standaard.

278 stemmen

De N-VA behield zondag haar 23 zetels in de Antwerpse gemeenteraad, evenveel als in 2012, waardoor De Wever zijn coalitie kan verderzetten. Het was PVDA die nipt naast de extra zetel greep: amper 278 stemmen meer hadden ze nodig om hem af te pakken van N-VA. In dat laatste geval zou de perceptie over de N-VA-uitslag gekanteld zijn, dan verloor de partij in Antwerpen én speelde de huidige coalitie met CD&V en Open VLD haar meerderheid kwijt. “Dat klopt”, zegt politicoloog Maddens die de verschuiving narekende. “Het was heel nipt.”

Die 278 zetels komt neer op amper 0,1 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. Het maakte niet uit van wie PVDA dat aantal stemmen had ingepikt, want ook met 278 stemmen minder behielden pakweg Groen of SP.A hun eigen zetelaantal. Had de PVDA de stemmen rechtstreeks bij de N-VA gehaald, volstond zelfs een verschuiving van 222 stemmen.

Dat De Wever tevreden mag zijn over de behaalde resultaten, staat buiten kijf. Het was vooral de score van zijn coalitiepartners die het spannend maakten afgelopen verkiezingsdag: CD&V en Open Vld konden geen potten breken, waardoor de coalitie uiteindelijk 28 zetels haalde. Het minimumaantal en tevens een aantal dat het voor de N-VA-topman uiterst moeilijk maakt de stad te besturen. Zeker nu Groen als ’s lands grote groeier uit de bus komt: ook in Antwerpen haalde de partij met 18 procent maar liefst 10 procent meer dan in 2012.

Toch is de kans dat de twee grootste partijen met elkaar in zee gaan, erg klein: hoewel N-VA wel wil inzetten op thema’s die Groen na aan het hart liggen, zoals verkeer en schone lucht, lijken de groenen er nog niet van overtuigd dat N-VA hen inhoudelijk voldoende zal tegemoetkomen. Maakt een van de partijvoorzitters een buitengewone bocht? Het is afwachten.