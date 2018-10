Nieuwe baas snoeihard voor voetbalbond: “Normvervaging, belangenvermenging en meer politiek dan voetbal”

Peter Bossaert, de nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond, heeft op zijn eerste persconferentie meteen keihard uitgehaald naar zijn werkgever. De beschuldigingen: normvervaging en vriendjespolitiek die nog maar weinig met voetbal te maken heeft. “Een oude bedrijfscultuur”, “weinig focus op voetbal”, “een aangetaste autoriteit”, “te weinig zelfkritiek”… de tackle die Bossaert inzette na zijn eerste evaluatie, was loeihard.

Het discours van Bossaert bij zijn eerste perspraatje was op zijn minst opmerkelijk te noemen. De nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond maakte duidelijk dat de vaststellingen die hij gedaan had na een eerste evaluatie aan de Houba De Strooperlaan onthutsend waren. “Ik heb vastgesteld dat de voetbalbond complex is en met een aangetaste autoriteit kampt. Er heerst een oude bedrijfscultuur en er is weinig focus op voetbal, wel op politiek.”

Foto: BELGA

“Er heerst veel onduidelijkheid: bij de KBVB is er een gebrek aan effectieve regelgeving, men weet niet wie wat doet, de discussies over de licenties keren altijd terug en er is geen uniformiteit bij disciplinaire beslissingen”, ging hij door. Bossaert zegt naar de voetbalbond gekomen te zijn om bezig te zijn met de toekomst van het voetbal, maar dat valt tegen. “In werkelijkheid moest ik me vaker bezighouden met mandaten en commissies. Taken waar een jurist beter voor zou zijn, geen CEO met mijn profiel.”

Afscheid van Bart Verhaeghe?

De grootste uppercut had de nieuwe sterke man van de voetbalbond tot het laatste bewaard. “Er heerst normvervaging en belangenvermenging bij de KBVB”, zei hij, daarmee duidelijk doelend op leden die dubbele petjes dragen. “Ik vind het ook frappant dat er zo weinig zelfkritiek is. Je moet in de spiegel durven kijken.” Bossaert wil revolutie bij de voetbalbond. “Er is sprake van een niet-executieve Raad van Bestuur en een operatief management. We moeten aantonen dat dit kan werken.”

Bart Verhaeghe. Foto: BELGA

Op de vraag of Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe dan moet stoppen als voorzitter van de technische commissie van de voetbalbond, gaf hij geen expliciet antwoord. “Die functie bestond nooit echt. Hij heeft me letterlijk gezegd: ‘Hier zijn de sleutels: het is aan jou.’ Maar ik zal gebruik blijven maken van de kennis die we hebben.”