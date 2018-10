Uber neemt maatregelen om veiliger te worden: app krijgt noodknop

Taxi-app Uber introduceert vanaf woensdag enkele nieuwe veiligheidsfuncties in de app. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Er komt onder meer een noodknop om direct in verbinding te komen met de hulpdiensten.

Uber staat onder druk om meer inspanningen te leveren om de veiligheid van passagiers en chauffeurs te verzekeren. Onder meer in India was er veel kritiek nadat een Uber-chauffeur in 2015 een passagier had verkracht.

De nieuwe veiligheidsfuncties zijn bedoeld voor miljoenen passagiers, chauffeurs en koeriers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, aldus Uber. De bedoeling is om de toepassing “nog veiliger” te maken, klinkt het.

Concreet komt er een noodknop waarmee gebruikers direct verbinding kunnen maken met de hulpdiensten via het noodnummer 112. Passagiers kunnen ook vijf vrienden of familieleden benoemen tot “vertrouwde contactpersonen” en zo hun ritten en locatie met hen delen. Voor chauffeurs en koeriers komt er een functie met snelheidswaarschuwingen.