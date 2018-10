Hallucinant: brug spoelt helemaal weg tijdens zware overstromingen in Texas Video: Reuters

Het centrum van de Amerikaanse staat Texas wordt momenteel getroffen door zware overstromingen. Ook de infrastructuur heeft er flink onder te lijden. Zo zagen inwoners van Kingsland hoe het stijgende water van Llano River een brug compleet vernielde en meesleurde.

Ook in het noordwesten van Austin zijn grote problemen ontstaan door het noodweer. Daar worden grote brokstukken in de rivier Colorado meegesleurd tot in Marble Falls. De autoriteiten hebben intussen de sluizen van de Max Starcke-dam geopend.

Voorlopig is er sprake van minstens één dode. De lokale bevolking wordt gevraagd om snel te evacueren, aangezien het stijgende water ondertussen huizen en bedrijfsgebouwen bedreigt.