Revolutie bij de voetbalbond: bondsgebouw wordt verkocht, arbiters krijgen hulp

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De Belgische voetbalbond (KBVB) zal zijn hele werking naar Tubeke verhuizen. Dat heeft Peter Bossaert, sinds vorige maand CEO van de KBVB, woensdag bekendgemaakt op een persmoment in het Belgian Football Center in de Waals-Brabantse gemeente. De maatregel kadert in een elfpuntenplan dat het roer volledig moet omgooien bij de voetbalbond.

De voetbalbond werkt op dit moment vanuit twee locaties. In Brussel staat in de buurt van het Koning Boudewijnstadion het bondsgebouw. In dit ‘Glazen Huis’, al wat verouderd, is vooral de administratie actief. Enkele jaren geleden opende de KBVB in Tubeke ook het Belgian Football Center, waar vooral sportief gewerkt wordt. De verschillende nationale ploegen hebben er onder meer hun uitvalsbasis.

De KBVB zal in de toekomst alles centraliseren in Tubeke. “We zullen Brussel verlaten en een nieuw bondsgebouw neerpoten in Tubeke”, vertelde Bossaert. “We zullen het complex ook uitbreiden met vier nieuwe velden. Zo willen we zorgen voor nog betere faciliteiten voor onze spelers, bijvoorbeeld met oog op het EK 2020. Ons gebouw in Brussel zal verkocht worden.”

Foto: BELGA

Bossaert heeft voorlopig geen strakke termijn voor ogen. “We willen onze plannen zo snel mogelijk uitvoeren. Vergunningen en soortgelijke zaken moeten aangevraagd worden, maar laten we zeggen dat we op ongeveer twee jaar mikken. Tubeke moet het centrum van de Belgische sportwereld worden, met ook nog de wielerbond die plannen heeft om vanop dezelfde site te werken.”

Elfpuntenplan moet voor revolutie zorgen

De verhuis naar Tubeke kadert in een elfpuntenplan om het roer volledig om te gooien bij de voetbalbond. “De recente gebeurtenissen die alles waarvoor het voetbal dient te staan (fair-play, respect, integriteit) op de helling zetten, vragen onmiddellijke actie van de KBVB”, klink het in een persbericht.

“De KBVB is momenteel een complexe federatie die in verschillende compartimenten opgedeeld is”, verklaarde Bossaert. “Er is weinig transparantie en de focus ligt niet altijd op het sportieve. Dat moet veranderen. Daarom hebben we een actieplan uitgewerkt, dat vanaf nu in werking treedt. Dat moet zorgen voor een krachtige, transparante en toekomstgerichte voetbalbond.”

“Een eerste belangrijke pijler is dat de nadruk in de eerste plaats op het voetbal moet liggen, en dat op alle niveaus”, legde de CEO uit. “De rol van bondscoach Roberto Martinez en zijn staf is hierin heel voornaam. Zij zullen hun kennis delen met de Pro League en onze taalvleugels, en zich ook inzetten voor de ontwikkeling van jeugdspelers.”

Bossaert met bondsvoorzitter Linard. Foto: Photo News

De KBVB zet voorts zwaar in op transparant bestuur en de professionalisering van de scheidsrechters. “We willen dat de bond een open instantie wordt, met heldere en duidelijk regels. Ons hele bestuursorgaan moet dus transparanter. We zullen ook investeren in een onberispelijke arbitrage. In de toekomst zullen we bijvoorbeeld in Tubeke een studio voor videorefs uitbouwen, van waaruit ze kunnen werken. Onze ambitie is dat we weer Belgische refs krijgen op het hoogste Europese niveau.”

Verder wil de KBVB de licentievoorwaarden uitbreiden, zodat clubs die niet elk jaar in twijfel kunnen trekken. Ook de juridische handhaving moet strikter, en Bossaert wil een radicaal nieuwe bedrijfscultuur installeren met de focus op topsport. Tot slot zal er nog meer aandacht komen voor vrouwenvoetbal en wil de KBVB verder digitaliseren.

Het elfpuntenplan:

1. Football first onder leiding van bondscoach en technisch directeur Roberto Martinez

2. Vereenvoudigen en harmoniseren van de reglementen in samenwerking met de KU Leuven

3. Uitbreiding van de licentievoorwaarden voor profclubs en invoering van een licentiesysteem voor amateurclubs

4. Professionaliseren van de disciplinaire instanties

5. Investeren in onberispelijke arbitrage in samenwerking met buitenlandse referee consultants

6. Ethiek en good governance in het DNA van de KBVB integreren

7. Volledige transparantie en extern toezicht

8. Gaan voor een 100% digitale organisatie

9. Bouwen van een nieuw ultramodern bondsgebouw op het National Football Centre te Halle/Tubeke

10. Damesvoetbal als strategische prioriteit

11. Positieve kracht van het voetbal en sociale rol van de KBVB in onze samenleving maximaliseren