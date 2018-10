Chinese vrouw sleept zoon en dochter mee in wanhoopsdaad nadat haar man zijn dood in scène zette

Een Chinese vrouw heeft haar kinderen gedood om dan een wanhoopsdaad te plegen. Kort voordien had haar echtgenoot zijn eigen dood in scène gezet om verzekeringsfraude te plegen. De vrouw was niet op de hoogte van het plan van haar man.

De auto van de Chinese man werd op 19 september teruggevonden in een rivier. Hoewel zijn lichaam niet in de wagen zat, gingen de autoriteiten uit van een ongeluk. De man werd doodverklaard: verdronken. Kort voordien had hij een levensverzekering afgesloten. De begunstigde was zijn vrouw.

De levensverzekering was goed voor een miljoen yuan (125.000 euro). Om dat bedrag vroegtijdig los te krijgen - zonder te sterven. Besloot de man zijn eigen dood in scene te zetten. Hij leende een wagen van een kennis en dumpte de wagen in een rivier. Volgens de lokale politie was zijn vrouw niet op de hoogte. Bovendien had de echtgenoot 100.000 yuan schulden. Op 11 oktober postte de vrouw een afscheidsbrief op het Chinese sociale netwerk dat ze haar echtgenoot wou “vergezellen”. “Het enige wat ik wil, is dat ons gezin terug samen is.” Kort daarna wordt de lichamen van de vrouw en de kinderen aangetroffen in een vijver dicht bij hun huis. Volgens de politie wees alles op een wanhoopsdaad en heeft de vrouw de kinderen meegezeuld.

Een dag later heeft de man zich aangeven bij de politie. In een video, die hij kort voordien postte, zei de man wenend dat dit nooit zijn bedoeling was geweest. Naar eigen zeggen maakte hij de schulden om een dure epilepsiebehandeling voor zijn dochter te kunnen betalen.

Hij zal zich moeten verantwoorden voor verzekeringsfraude. Ook hangt hem nog een schadeclaim boven het hoofd voor de vernielde wagen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be