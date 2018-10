Clublegende Paul Scholes is hard voor Romelu Lukaku: “Ik weet niet of United met hem ooit kampioen kan worden”

Paul Scholes is als analist even hard en meedogenloos als toen hij speler was en het middenveld van Manchester United opkuiste. Op televisie spaart hij de kritiek op zijn ex-ploeg niet. “Ik zeg wat ik denk”, zegt Scholes daarover in een interview bij ESPN. En wat hij denkt over Romelu Lukaku is duidelijk: “Ik denk niet dat je kampioen kan worden met een spits zoals hij.”

Romelu Lukaku kwam in 2017 voor 85 miljoen euro naar Manchester United en scoorde sindsdien 31 goals in 62 wedstrijden voor de club. De Rode Duivel heeft ondanks de huidige malaise bij United (pas achtste met 13 op 24) dit seizoen toch ook alweer vier keer gescoord in acht wedstrijden. Maar Paul Scholes (43) is niet overtuigd van zijn kwaliteiten.

“Ik weet gewoon niet zeker of je ooit de competitie gaat winnen met een spits zoals hij”, vraagt de voormalige middenvelder zich openlijk af. “Ik denk niet dat zijn spel buiten het strafschopgebied goed genoeg is. Ik weet niet of hij hard genoeg werkt, al is hij nog steeds een jonge speler die al goed heeft gepresteerd en veel doelpunten heeft gescoord. Hij is snel en sterk, maar Lukaku is één van de vele spelers bij United die eruitzien alsof ze een gebrek aan vertrouwen hebben.”

“Ik denk niet dat hij zich realiseert hoe goed hij kan zijn, maar hij heeft hulp nodig. Wie kan nu nog centraal spelen bij United? Martial, Rashford? Misschien, maar ze zijn meer vleugelspelers. In mijn tijd hadden we vier spitsen (Andy Cole, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer en Dwight Yorke) en telkens wanneer ze - zoals elke voetballer - door een slechte periode gingen, was er iemand om in te vallen. Dat hielp hen omdat ze wisten dat als ze niet presteerden, ze dan zouden worden gewisseld. Misschien heeft Lukaku dat ook nodig.”

Foto: AFP

Messi

Het gebrek aan vertrouwen is volgens Scholes cruciaal: “Kijk ook maar naar Anthony Martial en Marcus Rashford: twee echt getalenteerde spelers maar momenteel zonder zelfvertrouwen... Ik ben bang dat zo’n spelers zullen worden verkocht en zullen schitteren voor een andere club. Ik zie zoiets gebeuren met Martial.”

“Het voelt alsof elke speler die in het team komt, worstelt met zichzelf. Ik heb zelfs het gevoel dat Lionel Messi het op dit moment in dit team lastig zou hebben.”

Hazard of De Bruyne

Nochtans vindt Scholes niet dat er een gebrek aan kwaliteit is. “Ik denk wel dat er een paar echte klassespelers ontbreken, toppers die andere topteams wel lijken te hebben. Ik denk dan vooral aan een schakel tussen het middenveld en de aanval, iemand die de pass en de creativiteit heeft om het spel te sturen. Een speler als Luka Modric? Ja, maar ik denk ook aan een Kevin De Bruyne, Eden Hazard of David Silva. Wij hebben Jesse Lingard die zo’n speler kan zijn, maar je weet eigenlijk nooit wat zijn beste positie is. Juan Mata heeft ook die kwaliteiten, maar de manager speelt hem uit op rechts. De rest van het team is ok.”

Mourinho

En dus ligt de oorzaak van de malaise voor een groot deel bij de coach: ene José Mourinho. “Als je een scout bent bij Man United, hoe kun je dan weten naar welk type speler je moet zoeken wanneer de manager elke week zijn team en zijn opstelling de hele tijd aan het veranderen is? Waar is de blauwdruk voor de speler die je zoekt? Het moet een onmogelijke taak zijn. Kijk, Jose Mourinho was en is nog steeds een geweldige manager. Nu ja, ik denk dat hij dat nog steeds is maar je vraagt ​​je af waarom zijn ploeg steeds verliest. Vorig jaar was het hetzelfde.”

“Ik ken Mourinho niet persoonlijk, enkel van toen ik tegen hem heb gespeeld. Ik hield van zijn interviews, zijn eigenwijsheid. Ik dacht dat hij briljant was, maar die Jose lijkt weg. Nu is het gewoon een klagende Jose, eentje die je frustreert. Hij klaagt over zijn spelers en over wat hij niet heeft. Maar hij vertelt mensen dat hij de beste coach is, dus dat moet hij nu bewijzen. En het is niet dat hij niets heeft gekregen: hij mocht fortuinen besteden en hij heeft veel van deze spelers gekocht. Hij heeft het middenveld gekocht dat er nu niet goed genoeg uitziet. Als hij denkt dat ze niet goed genoeg zijn, coach ze dan en maak ze beter.”

Dat zijn kritiek opnieuw hard zal aankomen bij de club van zijn hart, deert Scholes niet: “Ik zeg wat ik denk. Als mensen me iets vragen, geef ik mijn mening. Ik ben gewoon een gefrustreerde United-fan...”

Foto: REUTERS

Zaterdag speelt Manchester United de topper tegen Chelsea.