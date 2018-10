In Zelzate zit een Vlaams Belanger in de gemeenteraad en die heet ook Guy D’Haeseleer, zoals de Forza Ninove-man

Zelzate - Voor het eerst in de geschiedenis krijgt Zelzate een gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Bankbediende Guy D’Haeseleer haalde met amper drie kandidaten 606 stemmen

Daarmee springt hij over N-VA van schepen Martin Acke, over Zelzate Positief van OCMW-voorzitter Rik Laureys en over Tezamen Zelzate van oud burgemeester Freddy De Vilder. Op 1 januari zal hij de eed van raadslid afleggen. “Ik was verrast maar ook heel blij met dit resultaat. Ik betreur natuurlijk de mogelijke coalitie van diep rood in onze gemeente”, reageert de naamgenoot én partijgenoot van de kopman van Forza Ninove.