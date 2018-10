Vermiste jongen (8) na zwaar onweer op Mallorca levenloos teruggevonden

De jongen die werd vermist na het zware noodweer op Mallorca, is woensdag dood teruggevonden. Zijn lijk werd niet ver van de zwaar geteisterde gemeente Sant Llorenç des Cardassar ontdekt, schreef de Spaanse krant El País onder aanhaling van de hulpdiensten.

Honderden helpers hadden gedurende meer dan een week onvermoeibaar met onder andere honden en boten naar het achtjarige jongetje gezocht. De familie is al op de hoogte gebracht, klinkt het. Het aantal slachtoffers van de stortvloed van 9 oktober is daarmee opgelopen tot 13, onder hen ook drie Duitsers. De moeder van de jongen was in het oosten van het eiland eveneens omgekomen, het zevenjarige zusje werd door een Duitse toerist gered.