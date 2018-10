Ook voor Bolt zijn er limieten: hij bedankt voor aanbod uit Malta

Brussel - Usain Bolt zal niet te bewonderen zijn in de Maltese voetbalcompetitie. Landskampioen Valletta FC hoopte de voormalige spurtbom te verleiden met een tweejarig contract, maar de Jamaicaan sloeg de aanbieding af.

“Er is heel veel interesse voor de voetballer Usain”, zegt zijn manager Ricky Simms aan ESPN. “We worden regelmatig benaderd met gelijkaardige voorstellen. Maar ik kan bevestigen dat Usain niet wenst in te gaan op dit aanbod uit Malta.”

Eerder deze week raakte bekend dat de nieuwe eigenaars van Valletta FC, investeringsmaatschappij Sanban Group uit Abu Dhabi, wilden uitpakken met Usain Bolt als aanwinst. “Een kampioen is altijd welkom en bij Valletta FC geloven wij dat niets onmogelijk is”, vertelde Ghasston Slimen, algemeen directeur en CEO van de club, aan ESPN.

Toen hij hoorde dat Bolt geen interesse had, stelde Slimen zich sportief op. “We wensen Usain het allerbeste in zijn voetbalcarrière. Het aanbod van Valletta FC blijft geldig”, klonk het in een reactie bij ESPN.

De 32-jarige Bolt traint al een tijdje mee bij de Australische eersteklasser Central Coast Mariners. Afgelopen weekend scoorde hij in een oefenduel zijn eerste twee doelpunten voor de ploeg, maar een contract kreeg ‘s werelds snelste man nog niet aangeboden.