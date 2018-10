Minister in India opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie

Akbar is een van de vele prominenten in India die de voorbije weken betrokken geraakten bij schandalen van seksueel misbruik. Foto: EPA-EFE

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken en voormalige journalist MJ Akbar heeft zijn ontslag gegeven na beschuldigingen van seksuele intimidatie van jonge, vrouwelijke journalisten die met hem werkten.

De 67-jarige Akbar was een prominente krantenjournalist, maar stapte later in de politiek. In een verklaring laat hij woensdag weten dat hij zal opstappen. De mededeling komt er een dag voor een klacht wegens laster tegen een van de vrouwelijke journalisten voor komt in de rechtbank.

“Sinds ik beslist heb om gerechtigheid te zoeken, lijkt het me gepast om afstand te nemen van mijn taak en de valse beschuldigingen tegen mij te bestrijden”, aldus Akbar.

Akbar is een van de vele prominenten in India die de voorbije weken betrokken geraakten bij schandalen van seksueel misbruik, nu de #metoo-beweging in het land doorbreekt.