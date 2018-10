Aleksandar Vukotic verlengt contract bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zijn Servische centrale verdediger Aleksandar Vukotic (23) langer aan de club gebonden. Hij zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot 2023, zo laat de eersteklasser woensdag weten.

Vukotic is bezig aan zijn eerste seizoen bij Waasland-Beveren, dat hem weghaalde bij de Bosnische eersteklasser FK Krupa. Hij tekende deze zomer tot 2021 en ziet zijn contract nu dus met twee jaar verlengd.

De boomlange Serviër (2m02) groeide in het elftal van Yannick Ferrera meteen uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij nog geen enkele minuut in 1A. Tegen AA Gent (4-1 nederlaag) pikte hij bovendien een doelpuntje mee.

“Ik ben blij dat ik langer in deze club kan blijven. De club toont heel veel vertrouwen in mij en dat is belangrijk. Bovendien hou ik ongelofelijk veel van de supporters. Ik hoop snel iets terug te kunnen doen voor deze prachtige club!”, zegt Vukotic, die rugnummer 26 heeft op de Freethiel.