Wielertoeristen komen ten val en belanden onder tractor: één dode en zwaargewonde

Ardooie - In Ardooie is een zwaar ongeval gebeurd met een groep wielertoeristen en een tractor. Twee van hen raakten in paniek en raakten de controle over hun stuur kwijt toen een tractor uit tegenovergestelde richting naderde. Na een val kwamen ze onder de wielen van het voertuig terecht. Een van hen overleed ter plaatse, een andere wielrenner is zwaargewond.

Het dodelijke incident vond woensdagmiddag plaats in de Beverensestraat in Ardooie. Een groepje wielertoeristen, een zestal zeventigers, raakte in paniek toen een tractor uit tegenovergestelde richting naderde. Twee van hen verloren de controle over hun stuur en kwamen ten val. Ook de tractorchauffeur raakte ondertussen in paniek door de chaos, waardoor hij dwars over de weg kwam te staan en daarbij twee fietsers raakte. Eén van hen overleed, een andere wielrenner is zwaargewond.

De mughelikopter en brandweer kwamen snel ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De vier overige wielrenners uit het groepje raakten niet gewond, maar verkeren in shock.