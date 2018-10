Verdwenen Chinese beroemdheid duikt na drie maanden weer op

Daar is Fan Bingbing plots weer. Een van de meest beroemde Chinese actrices verdween drie maanden geleden spoorloos, maar nu zijn beelden opgedoken vanop de luchthaven van Peking waarop de vrouw schijnbaar te zien is.

De 37-jarige Fan Bingbing is een van de bekendste actrices die China rijk is. Het ene miljoenencontract na het andere haalde ze binnen om te acteren in tientallen Chinese films. Ook in internationale prenten als X-Men was ze al te zien.

De bewondering van de Chinezen voor Bingbing kreeg in juni een flinke knauw toen ze beschuldigd werd van belastingontduiking. Maar voor de vrouw zelfs maar verhoord kon worden, verdween ze spoorloos. Een mededeling of uitleg kreeg niemand.

Opgepakt?

De geruchtenmolen draaide meteen overuren in het Aziatische land. Expert suggereerden dat het best kon dat ze gevangen was genomen door de Chinese overheid tot het onderzoek naar de belastingontduiking klaar was. “Dat China een van de beroemdste actrices laat verdwijnen, dat zou een signaal zijn dat iedereen in het land kan volgen”, aldus mensenrechtenactivist Michael Caster.

Op 2 oktober bleek het onderzoek naar de vrouw afgerond te zijn en kreeg ze een boete van 130 miljoen dollar opgelegd omdat ze belastingen ontdoken had door meerdere contracten te laten opstellen om extra salarissen te kunnen opstrijken. Ze verontschuldigde zich meteen op sociale media - “ik aanvaard de straf volledig” - maar bleef ondergedoken leven.

Luchthaven

Dat veranderde dinsdag, toen Baidu News een video online zette waarop Bingbing te zien zou zijn op de luchthaven van Peking. Bevestigd is dat nog niet, want de vrouw op de beelden draagt een zonnebril om haar gezicht te verbergen en wordt gevolgd door een man met een zwarte paraplu.

Air Strike

Met het betalen van de immense boete is de kous nog niet af voor de actrice. Zo is het nog onduidelijk of Air Strike, de meest recente film waarin Bingbing te zien zou zijn, er effectief zal komen. De regisseur lijkt twijfels te hebben om de film effectief uit te brengen.

Foto: AP