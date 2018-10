Babyboom bij insecten: door warme najaar zetten veel soorten extra generatie op de wereld

Op de vensterbanken en in alle hoeken van de kamer zitten de jongste dagen lieveheersbeestjes. De zachte herfst heeft er uiteraard alles mee te maken dat muggen, buxusmotten en andere insecten zelfs een extra generatie op de wereld hebben gezet. Zo lang het niet eens goed vriest, hebben muggen nog altijd goesting in bloed en blijven ze dus steken.

Normaal gezien zouden we rond deze tijd van het jaar niet te veel last meer mogen hebben van insecten. Maar door de zachte temperaturen, genieten die net als wij wat langer van het mooie weer en de aangename temperaturen.

Bij de eerste vorst, sterven de meesten. Maar dat lijkt nog niet voor direct. Gevolg is dat sommige soorten zoals de ‘seksverslaafde’ lieveheersbeestjes zelfs extra generaties op de wereld konden zetten. Maar ook andere soorten zijn langer dan normaal actief zeggen wetenschappers.

“Neem nu de buxusmotten, die meerdere generaties doorheen het jaar hebben en die vandaag nog altijd rond fladderen. De rupsen die normaal overwinteren, hebben door het warme najaar toch nog gezorgd voor extra vinders”, zegt insectenspecialist Wouter Van Reusel van Natuurpunt.

Door het uitblijven van de eerste nachtvorst blijf je de buxusplanten ook best controleren op rupsen, al zijn de meesten intussen wel verdwenen.

Hetzelfde verhaal bij de muggen. Door het warme weer zijn ze toe aan een vijfde, zesde of misschien wel zevende leg en dat is vooral jammer voor wie gevoelig is aan muggenbeten.

Want ze hebben, uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar, nog altijd grote bloedhonger wat betekent dat ze zoemen en ook steken.

Dat er nu nog zoveel lieveheersbeestjes zijn, heeft volgens Natuurpunt niet alleen met het warme weer te maken.

Een jaar of twintig geleden werden massaal Aziatische lieveheersbeestjes ingevoerd als bestrijder van bladluizen in serres. “Een grote vergissing want de voordelen wegen niet op tegen de nadelen”, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen.

“De Aziatische soort uit China en Japan verdringt de inheemse lieveheersbeestjes. Ze pikken hun voedsel in en eten hun larven op. Bovendien hebben ze geen natuurlijke vijanden.

Lieveheersbeestjes verspreiden soms geurtjes Foto: Nauturpunt

“Het Aziatische lieveheersbeestje, Harmonia axyridis, onderscheidt zich van de Europese soorten doordat het groter is en het een deukje in het dekschild op het achterlijf heeft dat met het blote oog is waar te nemen. Kleur en stippen zijn geen onderscheidende kenmerken”, zegt Natuurpunt.

Steken of bijten doen ze niet, de lieveheersbeestjes. Maar zowel de inheemse als de Aziatische variant, die intussen veel talrijker voorkomt omdat ze drie generaties per jaar op de wereld zetten, overwinteren wel in huizen waar ze uitwerpselen en geurtjes verspreiden via hun gele plasjes.

Een geruststelling: in de winter eten ze niet en richten ze ook geen schade aan in huis omdat ze in een soort van wintermodus zitten. Maar daar zijn ze nu dus uitzonderlijk nog niet aan toe. Gevolg is dat ze binnenkomen en eten de kamerplanten bijvoorbeeld.

Grauwe schildwants Foto: Natuurpunt

Mieren kruipen ook nog altijd over het terras en op de tuintafel. En zo lang er fruit aan de bomen hangt en het niet vriest, zijn er ook nog fruitvliegen. Hier en daar zie je zelfs nog wespen, bijen en zelfs vlinders.

“En we krijgen ook nog opvallend veel meldingen van wantsen dit najaar”, zegt Wouter Van Reusel. Die zijn niet schadelijk en bijten of steken niet. Ze zien er alleen een beetje griezelig uit en komen zelden alleen.