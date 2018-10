De CEO die zijn eigen bedrijf met de grond gelijk maakt

Peter Bossaert (52) kan je vermoorden met de glimlach. Dat denken we toch. Niet dat de man een psychopatisch trekje heeft, wel omdat hij erin slaagt de lelijkste boodschap in de mooiste verpakking te gieten. Zoals vanmiddag, toen hij de KBVB met de grond gelijk maakte. Met de glimlach. Wie o wie is toch die nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond? Een impressie.