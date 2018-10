Vrouwelijke arts gearresteerd omdat ze migrantenkind fotografeerde

Een vrouwelijke arts, die gedwongen ondergebrachte migranten op het eiland Nauru verzorgde, is gearresteerd omdat ze een migrantenkind had gefotografeerd tijdens de behandeling. De arts had de voorschriften van het opvangcentrum met de voeten getreden en moest het eiland onmiddellijk verlaten, deelde de International Health Service in Australië op zijn website mee. Mogelijk vreesden de autoriteiten op Nauru, dat de arts de foto zou doorspelen aan de media of activisten, meldde de omroep ABC, verwijzend naar Australische regeringskringen.

Al vijf jaar vast

Sinds 2013 worden asielzoekers, die over zee in Australië aankomen, naar de eilandstaat Nauru en het tot Papaoa-Nieuw-Guinea behorende eiland Manus gestuurd. Nauru ligt in de Stille Oceaan ongeveer 3.000 kilometer ten noordoosten van Australië en telt ongeveer 13.000 inwoners. Daar worden momenteel ongeveer 900 vluchtelingen vastgehouden. Een deel van hen zit er al vijf jaar vast. Canberra heeft een verandering in zijn migratiebeleid tot dusver naast zich neergelegd.

Artsen maken zich in toenemende mate zorgen over het welzijn van de daar geplaatste migranten, vooral die van kinderen. De Australische artsenvereniging AMA riep de regering in Canberra maandag op om 80 migrantenkinderen van Nauru te halen. De meesten van hen waren getraumatiseerd, klonk het.

Vorige week nog had de regering van Nauru de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen verrassend gesommeerd om het eiland over enkele dagen te verlaten. AzG verleent sinds november 2017 medische zorg aan asielzoekers en de eilandbevolking. De hulporganisatie waarschuwde inmiddels dat migranten op Nauru zelfmoordneigingen hebben.