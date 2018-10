Gibraltar schrijft (opnieuw) geschiedenis en had u deze fraaie 'Belgische' goals in de Nations League al gezien?

De tweede reeks van Nations League-wedstrijden zit er sinds dinsdag op. De Rode Duivels speelden een oefeninterland tegen Nederland (1-1) maar we kregen toch enkele 'Belgische' goals te zien op de Europese velden.

Zo was er de bijzonder lekkere trap van Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) voor Denemarken in een oefeninterland tegen Oostenrijk. De Denen wonnen de partij met 2-0.

Lukas Lerager (ex-@ESSEVEELIVE) maakte vanavond zijn eerste doelpunt voor Denemarken! ???? En wat voor één! ?? pic.twitter.com/VehGOpb8qP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 16 oktober 2018

Oekraïne was in de Nations League met 1-0 te sterk voor Tsjechië. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Genk-speler Ruslan Malinovskyi. Uiteraard met een afstandsschot. De middenvelder scoorde vorige week ook al in een oefeninterland tegen Italië (1-1). Door de zege is Oekraïne zeker van promotie naar Divisie A.

Georgië is als eerste land in Divisie D zeker van deelname in de play-offs voor een EK-ticket. In Groep 1 werd met 0-3 gewonnen waardoor de Georgiërs niet meer bij te benen zijn. AA Gent-speler Giorgi Chakvetadze scoorde het fraaie derde doelpunt in Riga.

Giorgi Chakvetadze's brilliant goal vs Latvia ????? pic.twitter.com/CeoSpaHPIJ — Dito Chichinadze (@Ditvi_Na) 16 oktober 2018

Nog in Divisie D was Gibraltar amper drie dagen na een historische eerste overwinning in een officiële wedstrijd - 0-1 in Armenië - al opnieuw aan het feest. In een wedstrijd tussen twee ministaatjes versloeg het Liechtenstein met 2-1.

GOALLLLLLLLL this time its Jospeh Chipolina with a brilliant corner taken by Liam Walker pic.twitter.com/NlLdJZdrjt — GBC Sports (@GBC_Sports) 16 oktober 2018

Full time



Gibraltar 2-1 Liechtenstein



That winning feeling twice in a week @UEFAEURO pic.twitter.com/zMQqq6pH3c — Gibraltar FA (@GibraltarFA) 16 oktober 2018

Alle uitslagen:

A-divisie:

Groep 1:

Frankrijk - Duitsland 2-1

Doelpunten:

Frankrijk: Griezmann (62. en 80. pen)

Duitsland: Kroos (14. pen)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Frankrijk 7 3 2 1 0 4 2 2

2. Nederland 3 2 1 0 1 4 2 2

3. Duitsland 1 3 0 0 3 1 5 -4

B-divisie:

Groep 1:

Oekraïne - Tsjechië 1-0

Doelpunt:

Oekraïne: Malinovsky (43.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Oekraïne 9 3 3 0 0 4 1 3

2. Tsjechië 3 3 1 0 2 3 4 -1

3. Noord-Ierland 0 2 0 0 2 1 3 -2

Groep 4:

Ierland - Wales 0-1

Doelpunt:

Wales: Wilson (58.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Wales 6 3 2 0 1 5 3 2

2. Denemarken 4 2 1 1 0 2 0 2

3. Ierland 1 3 0 1 2 1 5 -4

C-divisie:

Groep 3:

Noorwegen - Bulgarije 1-0

Doelpunt:

Noorwegen: Elyounoussi (31.)

Slovënie - Cyprus 1-1

Doelpunten:

Slovenië: Skubic (83.)

Cyprus: Papoulis (37.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Noorwegen 9 4 3 0 1 4 1 3

2. Bulgarije 9 4 3 0 1 5 3 2

3. Cyprus 4 4 1 1 2 4 6 -2

4. Slovenië 1 4 0 1 3 3 6 -3

D-divisie:

Groep 1:

Kazachstan - Andorra 4-0

Doelpunten:

Kazachstan: Seidakhmet (21.), Turysbek (39.), Gomes (61. own), Murtazayev (74.)

Letland - Georgië 0-3

Doelpunten:

Georgië: Kankava (8.), Gvila (29.), Chakvetadze (61.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Georgië 12 4 4 0 0 9 0 9

2. Kazachstan 5 4 1 2 1 6 4 2

3. Letland 2 4 0 2 2 1 5 -4

4. Andorra 2 4 0 2 2 1 8 -7

Groep 4:

Armenië - Macedonië 4-0

Doelpunten:

Armenië: Pizzelli (12.), Movsisyan (67.), Ghazaryan (81.), Mkhitaryan (90+4.)

Gibraltar - Liechtenstein 2-1

Doelpunten:

Gibraltar: Cabrera (61.), Chipolina (66.)

Liechtenstein: Salanovic (15.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Macedonië 9 4 3 0 1 8 5 3

2. Armenië 6 4 2 0 2 6 4 2

3. Gibraltar 6 4 2 0 2 3 5 -2

4. Liechtenstein 3 4 1 0 3 5 8 -3