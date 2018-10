Stephen Hawking waarschuwt postuum voor “supermensen” en heeft laatste boodschap voor jongeren

Er is geen God, dat is de conclusie van de ondertussen overleden Stephen Hawking (76). Zijn laatste boek werd dinsdag gepubliceerd. Ook de stem van de gerenommeerde wetenschapper was postuum te horen in een toespraak die hij voor zijn dood had voorbereid en werd voorgelezen door een stemcomputer.

In het boek ‘Brief Answers to the Big Questions’, dat dinsdag verscheen, geeft Stephen Hawking antwoord op de vragen die hij tijdens zijn leven het meest gesteld kreeg. Ze gaan dan ook over zijn favoriete onderwerpen. Zo passeren onder meer de vragen ‘wordt kunstmatige intelligentie ooit slimmer dan wij’ en ‘zal de mensheid de aarde overleven’ de revue. De fysicus schreef het grootste deel van zijn boek zelf, maar na zijn dood in maart werd het voltooid door zijn familie.

“God bestaat niet”

Hawking leed aan ALS (Amyotrofe laterale sclerose, een tamelijk zeldzame neurologische ziekte, nvdr) en belandde in een rolstoel. Sinds 1985 kon hij niet meer praten en communiceerde hij via een spraakprogramma. Desondanks zijn ziekte was Hawking een van de meest briljante wetenschappers van zijn generatie. “Eeuwenlang geloofde men dat gehandicapten mensen zoals ik onder een vloek leefden die door God werd gezonden, maar er is geen God. Niemand stuurt het universum”, luidt het antwoord op een van de vragen uit het boek. “Ik denk liever dat alles op een andere manier kan worden verklaard, door de wetten van de natuur.”

Foto: AFP

Supermensen en tijdreizen

Wel laat de wetenschapper de mogelijkheid open dat er “andere vormen van leven” bestaan. “Er zijn vormen van intelligent leven ontstaan,” schreef Hawking. “We moeten terughoudend zijn in het beantwoorden van die vragen totdat we verder zijn ontwikkeld.” Ook sluit hij niet uit dat het mogelijk is om te tijdreizen: “Een reis terug in de tijd kan niet worden uitgesloten volgens ons huidige inzichten. Binnen de komende eeuwen zal het mogelijk te zijn om naar overal binnen ons Zonnestelsel te reizen.”

In het boek benadert Hawking ook het scenario waarin het mogelijk wordt dat (rijke) mensen hun DNA zullen laten aanpassen om een soort “supermens” te worden. Meer zelfs, hij voorspelt een race waarin mensen als enige doel hebben om zichzelf te verbeteren om alle mogelijke imperfecties weg te werken. Ook als wetten dat zullen verbieden. “Het zal onze maatschappij verdelen”, vreest Hawking. “Als er supermensen komen, zullen de ‘niet verbeterde’ mensen niet kunnen volgen. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid uitsterven of minder belangrijk bevonden worden.”

Brexit en Trump

Hawking was een criticus van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten en noemde Donald Trump in 2016 een demagoog, iemand die mensen van onwaarheden overtuigt. “Nu de Brexit en Trump nieuwe middelen inzetten om de migratie en de ontwikkeling van onderwijs te sturen, zijn we getuige van een globale revolte tegen experten en wetenschappers”, klonk het.

In een ingesproken boodschap die de wetenschapper liet afspelen door zijn zoon en dochter op de boekpresentatie, richt hij zich tot de jongeren van vandaag. “Verwonder je over waarom het universum bestaat. Kijk niet naar je voeten, maar naar de sterren.” Zijn dochter voegde eraan toe dat haar vader hoopt dat we niet blind de toekomst in gaan.