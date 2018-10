Duitse politie pakt leden Nederlandse Audi-bende op die vermoedelijk ook in ons land plofkraken pleegde

De Nederlandse bende was al vaker in Duitsland actief Foto: rr

In het Zuid-Duitse Germering en Gilching zijn afgelopen nacht vier leden van een plofkrakersbende opgepakt nadat een nieuwe kraak kon worden voorkomen. De daders zijn lid van de vanuit Nederland opererende Audi-bende die vermoedelijk ook in ons land al actief was.

Twee mannen probeerden de voorbije nacht een geldautomaat van een vestiging van de Sparda-Bank op te blazen in Germering, ten westen van München. Hun inbraak werd onderbroken door de politie die de daders al een tijdje in het oog hielden.

Eén van de verdachten vluchtte te voet en wordt nog opgespoord. De andere dader stapte volgens Süddeutsche Zeitung in een Audi RS 500 en probeerde zich daarmee een weg langs verschillende politiewagens te banen. Verschillende politievoertuigen raakten daarbij beschadigd.

Agenten openden het vuur en raakten de dader in de schouder. Daarop kwam zijn Audi tot stilstand tegen een politiecombi.

Drie agenten raakten bij de actie gewond. Eén van hen brak zijn scheen- en kuitbeen. De neergeschoten 27-jarige verdachte is naar een ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.

Tijdens een klopjacht werden een half uur later in een appartement in het nabijgelegen Gilching drie andere verdachten opgepakt. Het gaat volgens Duitse media om een 47-jarige man en twee vrouwen van 17 en 19 jaar. “Zij zouden tot dezelfde internationale bende behoren die vanuit Nederland opereert en gespecialiseerd is in plofkraken. We hebben hier de maken met echte professionals”, zegt politiewoordvoerder Marcus da Gloria Martins aan Nieuwsblad.be.

De zogeheten Audi-bende is al enkele jaren actief in Duitsland en wellicht ook in ons land.

Op 23 juni 2017 vluchtten daders van een plofkraak in het Duitse Rheine weg met een donkere Audi Video: Opsporing Verzocht

De groep plofkrakers, die zo’n 200 man groot wordt schat, komt aan haar naam omdat ze altijd in snelle (gestolen) Audi’s rijden.

Snelle Audi’s

Of er linken zijn met ons land, kan de Duitse politie voorlopig niet zeggen. “Het onderzoek zit in een beginstadium. Maar wij houden zeker contact met de speurders in België en Nederland en met Europol”, klinkt het.

Ook in ons land werden recent verschillende plofkraken gepleegd, vooral in Limburg, door daders die zich verplaatsten in snelle Audi’s. En eind september pakte de federale gerechtelijke politie van Antwerpen acht verdachten op. Allemaal afkomstig uit Nederland.

Uitgebreid speurwerk met onder meer telefonieonderzoek en observaties konden de verdachten linken aan de plofkraken in Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Lummen (21 juni) en een poging tot plofkraak in Stekene (10 augustus).

Kort voor de zomer werden ook Lommelse schepen Annick Berghmans (38) en haar vriend opgepakt in verband met plofkraken. In haar tuin vonden speurders toen een Audi onder een zeil. Het voertuig werd eerder gebruikt bij een plofkraak. Er lagen zelfs nog besmeurde euro’s in.

De auto werd eerder per toeval ontdekt omdat agenten een verdacht duo zagen rondrijden in de buurt, ook al in een Audi, en de twee halt zagen houden bij Berghmans thuis. Dat tweetal, dat allicht de vluchtauto kwam ophalen, kon niet onderschept worden.

Volgens Dorien Vanderheiden van het parket van Hasselt bestaat er een goede wisselwerking tussen speurders in ons land en in de ons omringende landen. “Er zal dus zeker door de speurders onderzocht worden of er een link bestaat tussen feiten in ons land en de daders die nu zijn opgepakt”, zegt ze.

Over het dossier van de ex-schepen van Lommel, zegt ze, dat het onderzoek nog loopt en dat het later aan de raadkamer zal zijn om te beslissing wat er met de vrouw gebeurt.