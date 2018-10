Fulham-eigenaar Shahid Khan trekt bod op Wembley in

Shahid Khan, de erg rijke eigenaar van Fulham, heeft zijn bod om Wembley te kopen ingetrokken. Dat meldt de Engelse voetbalbond, eigenaar van het legendarische stadion. “We respecteren ten volle zijn beslissing”, stelt Martin Glenn, algemeen directeur bij de FA.

Khan was bereid om 600 miljoen Britse pond (ongeveer 680 miljoen euro) neer te tellen voor het stadion, de FA zou de exploitatierechten ter waarde van 250 à 300 miljoen pond behouden. Eind april raakte het bod bekend, maar nu blijkt dat er onvoldoende steun is voor de verkoop.

De Amerikaan sluit niet uit dat hij in de toekomst nog een bod uitbrengt, wanneer hiervoor meer steun is vanwege de leden van de Raad van de Engelse voetbalbond. “Het was en is de bedoeling om juist te handelen voor iedereen, en dat op een manier die het Engels voetbal versterkt en mensen bij elkaar brengt”, stelt Khan, die naast Fulham ook NFL-team Jacksonville Jaguars bezit. “Jammer genoeg moest ik concluderen dat het resultaat van een stemming die volgende week zou doorgaan, verre van zou volstaan om het hoofd van de FA te overtuigen het stadion te verkopen.”

