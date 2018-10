Nederlands statistiekenbureau pakt uit met meest nutteloze weetje na België-Nederland

De Rode Duivels kwamen dinsdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Nederland. Club Brugge-speler Danjuma wiste een doelpunt van Dries Mertens uit. Dat gaf aan statistiekenbureau Gracenote de kans om een wel héél nutteloos weetje te tweeten.

Misschien eerst wel een leuk feitje. Danjuma werd de eerste Nederlander actief in de Belgische competitie die scoorde tegen de Rode Duivels sinds Rob Rensenbrink in 1976. Die laatste speelde toen voor Anderlecht.

Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge) is de 1ste NL die tegen Belgie scoort, terwijl hij in Belgie speelt, sinds Rob Rensenbrink (Anderlecht) in 1976. #belned @OnsOranje — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 16 oktober 2018

Maar Gracenote kwam daarna met een weetje dat waarschijnlijk enkel goed kan zijn voor een voetbalquiz. Danjuma heet eigenlijk Arnaut Danjuma Groeneveld, een zeer lange naam dus. Exact 23 tekens lang zonder spaties, aldus het Nederlandse statistiekenbureau. Maar daarmee niet de Oranje-speler met de langste naam die scoort in een interland. Die eer is nog steeds weggelegd voor een naam met 29 tekens: Charles van Baar van Slangenburgh. Een speler actief in de jaren 20.

Arnaut Danjuma Groeneveld (23 karakters zonder spaties) evenaart Jan Vennegoor of Hesselink (23) als speler met een-na-langste naam die scoort voor @onsoranje.

Charles van Baar van Slangenburgh (29) blijft onbedreigd eerste.#BELNED — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 16 oktober 2018

Opvallend was de eerste reactie op de tweete van Gracenote. Daarin werd vermeld dat ene Guiliany Lorenzo Ben-David dos Santosh momenteel actief is bij de Nederlandse U15. Een speler met een naam met 33 tekens zonder spaties...