Theresa May: “Met hard werk blijft een Brexit-akkoord mogelijk”

Brussel - Een onderhandeld akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie én een politiek akkoord over de Brits-Europese relaties na de brexit zijn nog steeds haalbaar. Dat heeft de Britse premier Theresa May woensdag gezegd voor aanvang van de Europese top in Brussel. Ze geeft toe dat met name de Ierse grenskwestie nog niet opgelost is.

Op de top zullen May en de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 andere lidstaten de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen bespreken. Dat er op dit allerhoogste niveau echt onderhandeld zal worden, ligt niet in de lijn der verwachtingen.

Volgens May is de voorbije maand “erg grote vooruitgang” geboekt. De meeste knopen zijn doorgehakt, maar het probleem van de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland moet nog worden opgelost. “Iedereen aan tafel wil een akkoord”, zegt May. “Een akkoord is mogelijk, nu is het moment om dat te realiseren.” Als de onderhandelaars de komende dagen en weken intensief blijven werken aan een oplossing, moet ook de meeste netelige kwestie van de brexit-onderhandelingen opgelost kunnen worden, zei May.

Komt er uitstel?

Op de vraag of ze kan instemmen met het voorstel om de overgangsperiode na de brexit met een jaar te verlengen tot eind 2021, ging May niet in. Ook op de vraag of ze gelooft in een extra brexit-top in november ging ze niet in.