Lionel Messi heeft veel ongelooflijke statistieken, maar deze spant de kroon (voor de verkeerde reden)

Lionel Messi hield een korte pauze de voorbije week. Hij stelde zich geen kandidaat voor Argentinië en genoot dus van de rust. De Argentijnse superster won deze week wel een prijs en dat leverde meteen een merkwaardige statistiek op.

Messi werd door La Liga namelijk verkozen tot Speler van de Maand voor september, een prijs die werd ingevoerd in 2013. De Argentijn was in die periode goed voor drie goals en vier assists voor FC Barcelona.

OFFICIEEL | Leo Messi is de speler van de maand in @LaLiga! ?????? pic.twitter.com/GePF9WIXcu — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 oktober 2018

Messi die een individuele prijs krijgt, dat is niets nieuws onder de zon. Maar voor de stervoetballer is het pas de vierde keer in zijn carrière dat hij verkozen wordt tot Speler van de Maand in de Spaanse eersteklasse. Opmerkelijk want daardoor heeft Messi zelfs meer Gouden Ballen gewonnen.

Met die vier keer staat Messi wel tweede op de eeuwige ranglijst. Enkel Antoine Griezmann doet met zes keer beter. Cristiano Ronaldo is derde met drie Speler van de Maand trofeën. Zeven spelers kregen de prijs twee keer.