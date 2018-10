Tom (23) wil record op de 24-uren-loop verbreken, ook al moet hij daarvoor twee marathons achter elkaar lopen: “Ik zie het zitten”

Leuven - KU Leuven-student Tom Merlevede (23) wil volgende week op de 24-urenloop het individuele record van 161 rondes verbreken om geld in te zamelen voor het Nationaal Park Virunga in Congo. Maar 162 rondjes lopen, dat komt overeen met bijna twee marathons achter elkaar lopen.

Nooit heeft hij zelfs één marathon gelopen, maar op 23 oktober, tijdens de 24-uren-loop van de KU Leuven, wil hij er twee afleggen. “Ik doe al verschillende jaren mee aan de 24-urenloop en omdat het dit jaar de laatste keer zou zijn - volgend jaar studeer ik af - wou ik er iets speciaals van maken”, zegt de student Vergelijkende en Internationale Politiek die oorspronkelijk uit Nieuwpoort afkomstig is.

De huidige recordhouder Pieter Rijnders liep in 1996 in totaal 161 rondes van 530 meter. Tom moet er dus minstens 162 doen om het record te breken. “Ik mag - volgens de regels van studentenkoepel LOKO - nooit meer dan twee rondjes na elkaar lopen. Dat zal het moeilijk maken omdat ik dan nooit echt in mijn ritme raak. Maar ik zie het wel zitten.”

Afrikaanse wildlife

Daar kwam nog eens bij kijken dat Tom al lang iets wou doen voor het goede doel. “Een wafelbak of zoiets is niet aan mij besteed. Dus ik dacht: ‘ik maak er een sportieve uitdaging van’.” Het goede doel dat Tom eraan gekoppeld heeft, is het Nationaal Park Virunga in Congo, meer bepaald het Air Wing-programma. “Ik ben al lang bezig met dierenwelzijn. Tijdens mijn opleiding Filosofie ging mijn thesis over dierenethiek en wildlife. Heel interessant. Ik ben ook al als vrijwilliger naar een wildlife center in Indonesië geweest.”

Tom koos voor Air Wing omdat hij de piloot kent die het programma onder zijn hoede neemt. “Anthony Caere heet hij. Hij is best bekend. Hij heeft nog meegedaan aan de Één-reeks Flying Doctors. Hij is West-Vlaming zoals ik, en ik sta in direct contact met hem. Zo kan ik garanderen dat het geld goed terechtkomt.”

https://nl.ulule.com/recordpoging-24u-virunga/