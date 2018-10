Liverpool-speler Sadio Mané met succes geopereerd aan hand

Sadio Mané heeft woensdag een ingreep aan de hand ondergaan. Dat heeft zijn club Liverpool bekendgemaakt. De 26-jarige Senegalees liep een handblessure op tijdens de voorbije interlandbreak.

Volgens verschillende media heeft de aanvaller zijn duim gebroken, Liverpool geeft echter geen details vrij over de blessure. De club meldt alleen dat de operatie “succesvol” was. “Manés herstel zal de volgende dagen opgevolgd worden.” Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out is. Zaterdag gaan de Reds, na acht speeldagen gedeeld leider in de Premier League, op bezoek bij Huddersfield.

Tijdens de voorbije interlandbreak zag Liverpool-coach Jürgen Klopp ook Mo Salah (Egypte), Naby Keita (Guinee) en Virgil van Dijk (Nederland) uitvallen met respectievelijk een lies-, hamstring- en ribblessure.