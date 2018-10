Advocaat Dejan Veljkovic: “Niet in beroep omdat client nog niet over alles is ondervraagd”

Tongeren - Spelersmakelaar Dejan Veljkovic heeft geen beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer van Tongeren om hem nog een maand aan te houden,omdat hij nog niet over alle aspecten van het dossier is ondervraagd. Dat bevestigde zijn advocaat Kris Luyckx woensdag. Hij is de enige aangehoudene in dit dossier die geen beroep aantekende tegen de beslissing van de raadkamer. De overige aangehoudenen deden dat wel.

“Wij hebben beslist om geen beroep aan te tekenen omdat we weten dat de volgende dagen en weken nog veel werk op de plank ligt. Zo wordt mijn client van heel veel dingen beschuldigd.In tegenstelling tot de anderen is hij daar nog niet grondig ondervraagd”, zo liet de advocaat van Veljkovic weten.

“Gebaseerd op mijn ervaring, weet ik dat het in dergelijke grote dossiers niet veel zin heeft om hoger beroep aan te tekenen. We hebben niet de illusie dat we in twee weken door de K.I. al vrij kunnen komen.” Dat betekent dat Veljkovic nog zeker een maand aangehouden blijft.

Het federaal parket ging op zijn beurt in beroep tegen de vier verdachten die onder elektronisch toezicht werden geplaatst.