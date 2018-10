Brief uitgelekt waarin drankproducenten vragen om maatregelen tegen plastic soep uit te stellen

Een uitgelekte brief die de drankindustrie vorige week stuurde naar het Europees Parlement toont aan dat Coca-Cola, Danone, Nestlé en PepsiCo hopen dat maatregelen die plastic afval moeten tegengaan, op de lange baan worden geschoven.

Het Europees Parlement buigt zich momenteel over een maatregel die (fris)drankproducenten zou verplichten dat de doppen voortaan vasthangen aan de plastic verpakkingen waarin hun dranken worden verkocht. Op die manier moeten in de toekomst naast de flessen zelf ook veel meer doppen worden opgehaald. Momenteel worden namelijk nog erg veel doppen niet gescheiden opgehaald, en verdwijnen ze in het gewoon afval, of gaan ze een eigen leven leiden als zwerfvuil.

Grote spelers als Coca-Cola, Danone, Nestlé en PepsiCo blijken echter niet warm te lopen van een dergelijke aanpassing aan hun verpakkingen. Dat blijkt uit een brief, die in handen is gevallen van milieuorganisaties - die overigens bij het Europees Parlement net zozeer lobbyen om hun belangen te verdedigen.

In de brief vragen de multinationals aan het Europees Parlement om het plastic zwerfvuil eerder aan te pakken door de invoering van statiegeld of de ontwikkeling van nieuwe, geautomatiseerde ophalingssystemen. Volgens hen zou het daardoor tegen 2025 ook mogelijk moeten zijn om 90% van de flessen (met doppen) op te halen.

Halsstarrig

“De drankindustrie blijft halsstarrig weigeren belangrijke maatregelen te nemen die nodig zijn voor het milieu. Plastic flessendoppen behoren tot het zwerfvuil dat het vaakst wordt gevonden op Europese stranden”, schrijft milieuorganisatie Recycling Network in een persbericht.

“Ironisch genoeg hebben de producenten het in hun brief over de invoering van statiegeld. Tegelijk kanten zij zich tegen de invoering daarvan in landen als België, Frankrijk en Spanje”, vervolgt de ngo. “De tactiek van de drankindustrie is duidelijk. Ze proberen ervoor te zorgen dat nieuwe maatregelen op de lange baan worden geschoven, in de hoop dat die uiteindelijk vergeten worden.”