Koppel bestolen tijdens bevalling: “Mooiste dag van ons leven werd verpest”

De opmerkelijke diefstal gebeurde in het UZ in Gent. Foto: DVH

Knokke-Heist / Gent - Een koppel uit Knokke-Heist getuigde gisteren in de rechtbank van Gent hoe de “mooiste dag uit hun leven” verpest werd door een dief. Die had zich toegang verschaft tot de kamer van de vrouw in het UZ Gent, terwijl zij met spoed aan het bevallen was. De man daagde niet op, maar riskeert een celstraf.

Het koppel had eind vorig jaar meer dan genoeg zorgen aan zijn hoofd. De vrouw lag al een tijdje in het ziekenhuis omdat er kans op vroeggeboorte van hun eerste kindje, en plots moest ze met spoed bevallen in het operatiekwartier.

“We stormden de kamer uit, maar deden ze wel op slot”, vertelt haar man na de zitting gisteren. “De bevalling liep gelukkig goed, en een paar uur later werden we naar onze nieuwe kamer gebracht.”

Trouw- en verlovingsring

Daar waren intussen ook hun spullen naartoe gebracht door het personeel van het UZ Gent. Maar de nieuwe kamer was niet op slot, en het koppel had al snel door dat de trouw- en verlovingsring van de vrouw en een gsm verdwenen waren.

“Ongelooflijk toch. Het ziekenhuis zou een beschermde omgeving moeten zijn, maar de spullen waren weg”, aldus hun advocaat Kristof Geysen.

Volgens hem krijgen mensen met slechte bedoelingen te makkelijk toegang tot het ziekenhuis. “Een week later stond er opnieuw een vreemde man in haar kamer. Hij had zich zogezegd vergist, maar mijn cliënte moest hem naar buiten duwen.” Het kindje, intussen een jaar oud, stelt het goed. “Dat is het belangrijkste”, aldus rechter Stockman gisteren.

Celstraf en boete

Het koppel vroeg een morele schadevergoeding voor het verlies van de ringen en het gevoel van onbehagen na de diefstal. De dader kon snel gevat worden, maar stuurde gisteren zijn kat naar de rechtbank. Het parket vroeg een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro voor de man.

De rechter doet uitspraak over een maand.