Opdoffer voor Racing Genk: leider moet na Leandro Trossard ook Sander Berge missen met een blessure

Genk - Racing Genk kan komende zaterdagavond (om 20u30) in de thuiswedstrijd tegen Eupen geen beroep doen op middenvelder Sander Berge. De Noor keerde door een knieblessure vervroegd terug van zijn stage met de nationale ploeg.

“Sander was vermoeid, uit verder onderzoek blijkt nu dat hij in Noorwegen een verrekking opliep in de kniekuil. Door deze blessure moet Sander al zeker afhaken voor de thuiswedstrijd aanstaande zaterdag tegen Eupen”, communiceerden de Limburgers op hun website. De Noor kwam niet in actie in de door Noorwegen gewonnen thuiswedstrijden in de Nations League tegen Slovenië (1-0) en Bulgarije (1-0).

De twintigjarige Berge is een vaste pion op het middenveld van coach Philippe Clement. De elfvoudig international kwam dit seizoen al tot vijftien officiële duels voor Genk. Vorig seizoen was hij door een spierscheur out tussen oktober 2017 en mei 2018.

Voor de Limburgers is het uitvallen van Berge een nieuwe opdoffer. Genk moet immers ook nog steeds goudhaantje Leandro Trossard missen met een schouderblessure.