Van Quickenborne bestuurt voort met SP.A en N-VA, maar wil groener Kortrijk

Kortrijk - In Kortrijk behoudt burgemeester Vincent Van Quickenborne de bestuursploeg. Team Burgemeester (onder die naam kwam Open VLD’er Van Quickenborne op), SP.A en N-VA maken de volgende zes jaar het college uit.

Zes jaar geleden verraste Vincent Van Quickenborne alles en iedereen. Toen was gewezen minister Stefaan De Clerck (CD&V) nochtans de grote winnaar van de verkiezingen. Hij zou de maandag een bestuursploeg samenstellen. Maar in de nacht van zondag op maandag sloot Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een coalitie met de N-VA en de S.PA.

Zondag trok Vincent Van Quickenborne naar de kiezer met de lijst Team Burgemeester. Hij haalde een monsterscore van 31,3 procent, goed voor 15 zetels. SP.A. bleef steken op 6 zetels, N-VA zakte naar 4 zetels. Samen dus goed voor 25 zetels op een gemeenteraad met 47 zetels.

CD&V, Groen en Vlaams Belang zijn opnieuw naar de oppositiebanken verwezen.

Meeste ambitie

Burgemeester Vincent Van Quickenborne zei dat hij de voorbije dagen met alle partijen heef gepraat. “En daar hoorde ik toch dat SP.A, N-VA en Team Burgemeester de meeste ambitieuze plannen hebben voor de stad. Voor de verkiezingen heb ik altijd gezegd: als deze coalitie erop vooruitgaat, gaan we ermee door. En dat gaan we doen. We staan zelfs sterker dan de vorige termijn. Toen hadden we 22 zetels, nu hebben we er drie meer.”

3 punten

Het nieuwe stadsbestuur zal op drie punten focussen: verkeersveiligheid, meer groen in de stad én: meer inspelen op de diversiteit. “Hier wonen meer dan 130 nationaliteiten. We moeten veel meer samenleven. Daarvoor neem ik graag Mechelen als voorbeeld.”