Voorzitter voetbalbond bevestigt einde carrière scheidsrechters Vertenten en Delferière: “Na alles wat er gebeurd is...”

Bart Vertenten en Sébastien Delferière werden vorige week geschorst door de Belgische voetbalbond voor hun aandeel in het voetbalschandaal rond matchfixing en fiscale fraude. Dat de carrière van beide scheidsrechters voorbij is, werd nogmaals bevestigd door voorzitter Gérard Linard.

“We gaan natuurlijk het vermoeden van onschuld respecteren, maar één van de voorwaarden toen één van de betrokken scheidsrechters vrijkwam (Sébastien Delferière, red.), is dat hij geen contact meer mag hebben met de voetbalwereld. Met andere woorden: hij mag nooit meer een wedstrijd fluiten, noch aanwezig zijn in Tubeke”, klonk het bij RTL.

“We zullen zien hoe de juridische procedure afloopt”, aldus Linard. “Maar ik denk niet dat we hen als mens en als scheidsrechter een dienst bewijzen door ze ooit nog op een voetbalveld toe te laten. Niet na alles wat er gebeurd is. Denk je echt dat er zo’n groot onderzoek werd ingesteld zonder dat er een gegronde reden was?”

Vertenten zit nog in voorlopige hechtenis, Delferière is sinds vorige week donderdag vrijgelaten. Eén van de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling was echter een verbod om nog wedstrijden te fluiten. Het verbod geldt voor drie maanden en is hernieuwbaar, aldus zijn advocaat.

Volgens Le Soir gaan Delferière en zijn advocaat voor de vrijspraak en wil de scheidsrechter een procedure ter rehabilitatie starten om zo opnieuw te kunnen fluiten.