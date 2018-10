Historisch! Vrouwen in Iran mogen voetbalmatch bijwonen: “Hun aanmoedigingen waren interessant”

Historisch moment in Iran: voor het eerst in dertig jaar mochten vrouwen een voetbalmatch bijwonen. Een weliswaar geselecteerde groep van zo’n honderd vrouwen woonde het oefenduel van de nationale ploeg tegen Bolivia in het Azadistadion in Teheran bij. “Het begin van een nieuw tijdperk”, aldus Carlos Queiroz, de Portugese bondscoach van Iran.