Vrouw van plots overleden Italiaanse international geeft hartverscheurend interview: “Ik mag mijn pijn niet doorgeven aan onze dochter”

Het is intussen zeven maanden geleden dat de voetbalwereld afscheid moest nemen van David Astori. De kapitein van Fiorentina en Italiaans international overleed in zijn slaap in een hotel tijdens de nacht van 4 op 5 maart. Zijn vrouw Francesca Fioretti vertelde deze week voor het eerst haar verhaal.

Het was een schok toen de amper 31-jarige verdediger dood werd teruggevonden in zijn bed. Een hartfalen, was de diagnose. Astori was een gerespecteerde professional en een held in Firenze, de stad van zijn team. Hij liet in maart een vrouw en een dochtertje achter. Op zijn begrafenis, die massaal werd bijgewoond, kon Francesca Fioretti nauwelijks recht blijven staan. Deze week deelde ze haar verhaal.

“Op 5 maart bracht ik mijn dochter naar school, waarna ik ging spreken met de psycholoog”, aldus Fioretti. “Het leven met Vittoria is niet makkelijk want ze heeft niet de kans gekregen om de wonderlijke dagen mee te maken die David en ik hebben beleefd. Ik mag mijn pijn niet doorgeven aan haar, ik mag niet treurig zijn of wanhopig. Haar gemoedsrust hangt af van mij.”

“Maar David mag geen taboe worden dat we uit de weg gaan”, klinkt de Italiaanse strijdvaardig. “Ze begrijpt dat hij niet meer gaat terugkomen, maar we spreken over hem in een denkbeeldige plaats waar hij gelukkig is. Nu moet ik proberen om vleugels te creëren waarmee Vittoria kan vliegen door het leven. We mogen niet opgeslokt worden door de leegheid. Vraag me niet vanwaar ik die kracht vandaan haal om mij te focussen op mijn enige prioriteit, mijn dochter.”

“Dat is waarom ik de dag na Davide’s dood haar naar school heb gebracht, om haar routine intact te houden. Niets in dit leven zal ervoor kunnen zorgen dat haar leven gedestabiliseerd wordt. Ook al voel ik mij leeg als ze niet bij mij is. Ik word weer mezelf in haar gezelschap. Ik wil haar echt beschermen zodat ze niet afziet. Hoe hard dat soms ook is, ik doe verder. Mijn tranen zijn er en ik deel ze met haar, maar ze mag ze niet zien als tranen van wanhoop maar van emotie. Samen kunnen we de leegheid aan.”

Foto: Photo News

Ontmoeting in 2013

Fioretti deed ook met een glimlach het verhaal uit de doeken over haar eerste ontmoeting met Astori. “Dat was op een avond in september 2013”, zegt ze. “Op een feestje vroeg hij aan mij hoe het is om op reis te zijn in Vietnam, waar ik was geweest voor een tv-programma. Later op de avond stuurde hij een berichtje, hij had mijn nummer gekregen van een vriend. Daarna zou hij me dagelijks sturen.”

“Ik heb die gesprekken afgedrukt, vraag me niet waarom. Maar nu kan mijn dochter de berichten lezen waarmee haar vader mij charmeerde. Dat doet me lachen. Zo startte onze liefde. Maar toen hij verhuisde van Cagliari naar Roma had hij zelf beslist dat ik mee zou verhuizen. Uiteindelijk won hij die strijd wel. We waren verschillend maar vulden elkaar aan. We hebben veel samen gereisd.”

“Voor ons vertrek naar Peru zeiden ze dat ik zwanger was”, aldus Fioretti. “Maar na een volgende controle vreesden ze een miskraam. In Rome bleek echter dat ons kindje nog leefde. Davide was er daarom van overtuigd dat het een meisje zou zijn. Daarom hebben we haar ook Vittoria genoemd. We hadden een mooi leven samen. Ik kan maar niet accepteren dat hij zo gestorven is...”