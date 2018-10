Een zachte matras, een avontuurlijk programma en een vrijkaart om een beetje te vervuilen: zo reist de Belg

Op vakantie willen we een zachte matras, een avontuurlijk programma en een vrijkaart om een beetje te vervuilen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers over ons reisgedrag. Conclusie: het vliegtuig blijft veruit het populairste transportmiddel, zelfs voor korte afstanden, en tegelijk willen we steeds verder en steeds exotischer. Bestemmingen buiten de EU zitten in de lift. Al willen we ook daar in de eerste plaats een proper hotel.