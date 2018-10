Vlaamse held ontvangen op Buckingham Palace

Lennik - Omdat hij in de zomer mee zocht naar de twaalf Thaise voetballertjes en hun coach die opgesloten zaten in een ondergelopen grot, werd de Vlaming Jim Warny dinsdag ontvangen op het Britse Buckingham Palace. Hij mocht er handjes schudden met prins William.

Warny, die afkomstig is van het Vlaams-Brabantse Lennik maar intussen al vijftien jaar in Ierland woont, houdt van speleologie en werd daarom opgeroepen in Thailand. “Op mijn derde dag in de grot ben ik tot bij de coach gedoken. Het merendeel van de tijd dreef hij zelf naar buiten. Enkel de laatste kilometer werd hij naar buiten gebracht op een brancard.” De held mocht tijdens zijn ontvangst ook een praatje maken met prins William. “Hij wou ons persoonlijk leren kennen. En hij stelde me zeer technische vragen.” De prins is zelf piloot geweest van een ambulancehelikopter.