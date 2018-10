Belgische jager spoorloos verdwenen in Canadese wildernis: alleen zijn vliegtuig werd gevonden

Brussel - Zijn watervliegtuig werd ongehavend teruggevonden in de buurt van een jachtchalet in oostelijk Canada, maar van de 61-jarige Brusselse Marc Terken is al een week lang geen spoor. Zoekacties van de nationale politie en het Canadese leger blijven zonder resultaat. Er rest weinig hoop dat de man nog wordt terug­gevonden in het natuurgebied van 37.000 vierkante kilometer.

Brusselaar Marc Terken stelt zich op een sociaal medium voor als een echte avonturier. “Ik ben piloot van alles dat beweegt.” En daar is geen woord van gelogen. Ook in de business durfde hij als ondernemer meer dan vele anderen. Terken, een vastgoedmakelaar, trok ook naar Canada om daar Europese antieke meubels te importeren en te verkopen. Hij had er een verblijf in het noorden van de provincie Quebec. Van daaruit trok hij geregeld de Canadese wildernis in, om te jagen. Ook vorige week donderdag vertrok hij zo voor een jachtpartij naar een immens uitgestrekt natuurgebied rond het Manicouagan Reservoir. Met zijn watervliegtuig en helemaal op zijn eentje. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Dat bevestigt ook zijn familie die verder nog niet wil communiceren over zijn verdwijning. Terkens vrouw is intussen naar Canada gevlogen om de zoekacties naar haar vermiste echtgenoot op te volgen.

“We zijn zaterdag op de hoogte gebracht van zijn verdwijning”, zegt politiesergeant Jean Raphaël. Hij vertelt hoe meteen een helikopter van het leger werd ingezet om het immense gebied af te speuren. En hoe de reddingswerkers snel Terkens watervliegtuig hebben teruggevonden. “Van een crash is geen sprake. We hebben het toestel ongehavend en vlakbij een huisje gevonden in een gebied dat Terken goed kent.”

Zoekactie opgeven

Zondag werd een hele dag en nacht gezocht, maandag maakte het slechte weer de zoekactie onmogelijk. Eergisteren werden zelfs duikers ingezet omdat een bootje werd gevonden dat omgekeerd in het water lag. “We houden er rekening mee dat hij in het water is gevallen en verdronken.”

Gisteren werden de zoekacties (tijdelijk) stopgezet. Maar de hoop op positief nieuws over het lot van de verdwenen Belg is zo goed als weg. “We beraden ons in samenspraak met de familie over hoe het nu verder moet met de zoekactie.”