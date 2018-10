Hazard is de op vijf na beste spelmaker in Europa, verrassende assistkoning Real Madrid treurt op de bank

Mesut Özil werd deze week 30 jaar. Ja, ook spelmakers van het allerhoogste niveau worden ouder. De Duitser heeft er een mindere zomer opzitten omdat hij grotendeels de schuld kreeg voor de WK-uitschakeling van Duitsland. Maar statistiekenbureau Opta stak de Arsenal-speler een hart onder de riem met een opmerkelijke tabel.

Opta zocht uit welke spelers in de vijf grootste Europese competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) de meeste kansen gecreërd hebben sinds 2006. En wat blijkt? Özil leidt de dans met liefst 1033 kansen. Enkel Dimitri Payet komt ook boven de 1000 uit met 1016. Cesc Fabregas vervolledigt het podium met 932. Eden Hazard staat zesde met 794 gecreërde kansen, net achter Lionel Messi maar voor Cristiano Ronaldo.

1033 – Since the start of detailed data collection in all of Europe´s top 5 leagues (01/07/2006), birthday boy @MesutOzil1088 has created more chances than any other player (1033). Maestro. @Arsenal pic.twitter.com/k7cTBc25OM — OptaFranz (@OptaFranz) 15 oktober 2018

I’m happy to announce on my birthday, the best present of all which is I have become an ambassador for @RaysofSunshine! I'm looking forward to continue spreading rays of sunshine by helping grant wishes for seriously ill children across the UK ????? #M1Ö pic.twitter.com/tZeaDk0fjR — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 15 oktober 2018

What a way to mark your birthday ??



?? #OnThisDay in 2016, @MesutOzil1088 delivered us this present ?? pic.twitter.com/Fl0DSt7ltR — Arsenal FC (@Arsenal) 15 oktober 2018

Assistkoning Real op de bank

Bij Real Madrid leven ze in een kleine crisissfeer toe naar de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Levante. De Koninklijke verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden in alle competities en kon daarin geen enkele keer scoren: 3-0 tegen Sevilla, 0-0 tegen Atlético, 1-0 tegen CSKA Moskou en 1-0 tegen Alaves.

Misschien moet coach Julen Lopetegui eens denken aan Lucas Vazquez om offensief wat beter voor de dag te komen. De Spanjaard is de verrassende assistkoning van Real Madrid sinds 2015. Vazquez deelde sindsdien 40 assists uit in nog geen 7000 speelminuten. Goed voor eentje per 173 minuten. Toni Kroos is de enige die in de buurt komt met 39 assists, maar de Duitser speelde wel een pak meer. Hij zit aan één assist per 318 minuten.

Onder Zinédine Zidane kreeg Vazquez steeds meer zijn kans in de basis: van 13 basisplaatsen in zijn eerste seizoen naar 20 in zijn tweede en 27 in zijn derde. Dit seizoen stond de Spanjaard één keer in de basis en speelde hij nog maar 197 minuten.