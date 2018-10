Pottenkijkers zijn zo taboe, dat farmabedrijven miljoenen laten liggen om ze buiten te houden

Farmabedrijven die een medicijn ontwikkelen waar grote nood aan is, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen van de overheid, nog vóór het middel helemaal is goedgekeurd. In ruil krijgen patiënten er sneller toegang toe. Maar al jaren komen daarvoor amper aanvragen binnen. Een budget van tien miljoen euro blijft onaangeroerd. Volgens experts duldt de farmasector geen pottenkijkers.