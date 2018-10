Het (nog) onbekende toptalent: jongen met gouden linker doet legende denken aan David Beckham

Foto: Action Images via Reuters

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Harry Wilson, de 21-jarige flankaanvaller van Derby County en Wales.

Het Welshe voetbal is meer dan Gareth Bale. Dat leerden de Rode Duivels nog op het EK in 2016, toen ze in de kwartfinale verloren van De Draken. Zo lopen er bij Wales ook interessante voetballers rond als Aaron Ramsey, Ben Davies en Joe Allen. Maar er is meer.

Wales beschikt ook over enkele jonge toptalenten. David Brooks maakt het op z’n 21ste waar in de Premier League bij Bournemouth, Chelsea-speler Ethan Ampadu liet al mooie dingen zien op z’n 18de en Liverpool-uitzendkracht Ben Woodburn doet Welshmen dromen op z’n 19de. Maar het talent dat deze week het meest van zich deed spreken, is Harry Wilson.

De 21-jarige flankaanvaller is eigendom van Liverpool en speelt dit seizoen op huurbasis bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Wilson krijgt dit jaar vol zijn kans van bondscoach Ryan Giggs en beloonde de Man United-legende met een heerlijk doelpunt in de Nations League. Tegen Ierland scoorde Wilson het enige doelpunt met een sierlijke vrije trap.µ

GOOOOAL | Harry Wilson breekt de ban met een héérlijke vrije trap! ??



0??-1?? #IRLWAL pic.twitter.com/1yH2wc70Xd — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 16 oktober 2018

Wie Wilson een beetje kent, weet dat hij enkele weken geleden ook al een vrije trap op magische wijze in doel trapte. De Welshman won toen met Derby County tegen Man United op Old Trafford en verbaasde de voetbalwereld met een kanonskogel.

Dat GOUDEN linkerbeen van Harry Wilson. ????



Free kick maestro! ?????????????? pic.twitter.com/3oJEFvqmdK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 oktober 2018

“Free kick maestro!”, aldus Eleven Sports. En terecht. Giggs vergelijkt zijn jonge snaak zelfs met niemand minder dan David Beckham.

“Je moet een speciaal talent hebben om dat voor elkaar te krijgen”, reageerde de bondscoach van Wales na de zege in Ierland. “Hij doet dit constant op training. Ik heb doorheen de jaren David Beckham vrije trappen zien scoren. Het draait allemaal om oefenen, oefenen en oefenen. Harry doet dat ook. Al heb ik hem wel een boete gegeven na zijn goal op Old Trafford!”

Er wordt al druk gespeculeerd in Engeland of Liverpool Wilson in januari terug naar Anfield zal halen. Maar die kans lijkt klein, ondanks een aantal blessures bij de Reds.