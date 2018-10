COMMENTAAR. Onze chef voetbal waarschuwt: “Oude wijn in nieuwe zakken leidt tot misselijkheid”

Een nieuwe lente? Neen, zo snel lopen we niet van stapel. Het meest hoopgevende feit gisteren was dat de voetbalbond en de Pro League elkaar niet langer in de haren wensen te zitten. Een gecoördineerde actie, ’s ochtends met de CEO van de voetbalbond en in de vooravond met de voorzitter van de Pro League, om de reactie op het voetbalschandaal aan te kondigen: het duidt er in elk geval op dat beide bondsorganen de jongste tijd werkelijk naar elkaar zijn toegegroeid. Het was alvast een concreet feit en dat is in deze troebele tijden een lichtpunt.