Thierry Henry voorgesteld als coach van AS Monaco:“Van Rode Duivels echte ploeg gemaakt”

Op de officiële voorstelling van Thierry Henry als de nieuwe hoofdcoach van AS Monaco heeft de Fransman zich opvallend lovend uitgelaten over zijn twee jaar als assistent-coach bij de Rode Duivels.

“Ik heb kunnen leren van een buitengewone spelersgroep met een buitengewone bondscoach. De spelers stonden bekend als belangrijke individuen in hun club, maar daar hebben we een échte ploeg van kunnen maken.” Henry had nog maar pas zijn contract als assistent-coach bij de Duivels verlengd.

Bij zijn terugkeer naar de club waar hij ooit begon als speler – meteen zijn debuut als hoofdcoach – staat Henry voor een zware opdracht. De club van Youri Tielemans en Nacer Chadli was vorig seizoen nog vicekampioen, maar staat nu pas achttiende in de Ligue 1.