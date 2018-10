Na de zoveelste flirt met Real Madrid: “Chelsea wil Eden Hazard monstersalaris aanbieden”

De flirt tussenEden Hazarden Real Madrid is nog altijd niet voorbij. Bij Chelsea loopt het contract van de Rode Duivel nog tot 2020 en om hem uit de handen van Real te houden, wil Chelsea hem een nieuw voorstel doen.

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport biedt de Londense club hem straks een salaris van 300.000 pond, of zo’n 340.000 euro per week. Omgerekend dik 18 miljoen per jaar.

“We zullen alles doen wat mogelijk is om Hazard bij ons te houden”, aldus Chelsea-voorzitter Bruce Buck. “Eden is niet alleen een fantastische voetballer, maar ook een geweldige kerel. Elke Chelsea-fan in de wereld houdt van hem.”

Eden Hazard speelt dit seizoen op topniveau en scoorde al acht keer voor zijn Engelse club.