Yannick Ferrera kijkt met ‘verdachte’ Waasland-Beveren Club Brugge in de ogen: “Iedereen traint alsof er niets is gebeurd”

Begin er maar aan. Waasland-Beveren, net als KV Mechelen in verdenking gesteld voor matchfixing, moet morgen als eerste na De Bom weer aan de slag in de competitie. Op Club Brugge nota bene. Berucht voor zijn fanatieke publiek. Coach Yannick Ferrera beseft dat het geen evidente wedstrijd wordt. “Maar die spreekkoren horen we toch niet.”