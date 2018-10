Veranda’s Willems keert sowieso terug in wielerwereld, maar moet knopen doorhakken: “KVO of Anderlecht?”

Veranda’s Willems zegt de koers niet definitief vaarwel. Het verandabedrijf neemt na twaalf jaar sponsoring in de wielersport in 2019 een sabbatjaar en keert nadien sowieso terug. Maar ook in het voetbal staat zaakvoerder Luc Willems voor cruciale keuzes. Blijft hij hoofdsponsor bij Oostende of kiest hij 100 procent voor het Anderlecht van zijn vriend Marc Coucke?

Dinsdag in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen reed Veranda’s Willems zijn laatste koers na twaalf jaar als sponsor. De heisa tussen Wout van Aert en zijn teammanager Nick Nuyens deed oprichter Luc Willems onlangs beslissen om uit de wielersport te stappen. Toch nuanceert de bestuurder nu al zijn besluit om te stoppen. “Ik keer de koers niet definitief de rug toe. Het jaar 2019 wordt een sabbatjaar. Ik heb nu al veel aanbiedingen van teams op zak om te sponsoren, maar neem voor de zomervakantie geen beslissing.”

In 2020 duikt Veranda’s Willems dus opnieuw op in het peloton. Naar eigen zeggen beleefde Willems ook erg mooie tijden in de wielersport. Zijn ploeg reed mee op procontinentaal en continentaal niveau – zeg maar de tweede en derde klasse van de koers –, maar dat nam niet weg dat het team ook aardig scoorde in profwedstrijden.

Maar wat met het voetbal nu Veranda’s Willems een jaar uit de koers stapt? Het bedrijf is hoofd- en shirtsponsor van Oostende waar het jaarlijks zo’n 500.000 euro betaalt, maar tegelijkertijd is Veranda’s Willems ook sponsor bij Anderlecht en is bedrijfsleider Luc Willems erg goed bevriend met Marc Coucke. Als beide clubs op dezelfde dag spelen, blinkt Willems soms uit in afwezigheid bij KVO, terwijl hij dan wel vlak naast Coucke zit op de wedstrijd van RSCA. Het sponsorcontract met Oostende loopt in 2019 af en de vraag is of de kustploeg moet vrezen voor een vertrek.

“We zitten weldra samen om een verlenging te bespreken”, zegt KVO-directeur Patrick Orlans. “De intentie om door te gaan, is er zeker. Dat Luc Willems vaker naast Marc Coucke zit op Anderlecht dan op de KVO-tribune? Tja, ik kan niemand verplichten om voor onze wedstrijd te kiezen, hé. Luc Willems heeft ook al jaren seats op Anderlecht.”

Dertigtal seats op Anderlecht

Dat klopt, maar dat waren er vroeger maar een handvol. Sinds de komst van Marc Coucke is het aantal vipseats van 4.500 euro per seizoen op Anderlecht enorm uitgebreid. “We hebben er nu een dertigtal”, geeft Willems toe. “Anderlecht is centraal gelegen en ideaal om klanten uit te nodigen. Maar dat betekent niet dat ik KVO straks in de steek laat. We zijn al jaren een kleine sponsor op Anderlecht en de hoofdsponsor op KV Oostende. De twee kunnen perfect naast elkaar blijven bestaan. We zien wel hoe de onderhandelingen met Oostende uitdraaien. Het kan nog alle kanten uit.”