Nog niet uitgebold: Usain Bolt krijgt een speciale status in FIFA 2019

Hij raakt maar niet uitgebold: Usain Bolt (32). De snelste man ter wereld wil profvoetballer worden en zal zelfs als voetballer opduiken in FIFA 19, de immens populaire voetbalgame. In de gamewereld vraagt men zich niet zozeer af voor welke ploeg de topsprinter in het spel zal uitkomen, maar wel wat zijn ratings qua snelheid zullen zijn. Met zijn sprint moet hij toppers als Cristiano Ronaldo kunnen afmaken, toch?