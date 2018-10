CLUBNIEUWS. Myny speelt gewoon mee bij OHL, Boeckx in de lappenmand bij Anderlecht

Het zijn woelige tijden in het Belgische voetbal maar komend weekend wordt er gewoon weer gespeeld in de Jupiler Pro League én Proximus League. Tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Boeckx in de lappenmand

Anderlecht hervat zondag tegen Cercle. Vóór de interlandbreak wendde RSCA de crisis af door te winnen op Zulte Waregem. Om er helemaal bovenop te komen en zijn spelers te motiveren, hing Hein Vanhaezebrouck in de kleedkamer het programma uit van Anderlecht, Club Brugge en Genk voor de volgende weken. Dat van paars-wit oogt beduidend makkelijker.

RSCA moet wel hopen dat er niets gebeurt met doelman Didillon, want tweede keeper Frank Boeckx sukkelt met een liesblessure en staat mogelijk enkele weken aan de kant.

Alexis Saelemaekers zit tegen Cercle een eerste van twee schorsingsdagen uit na zijn rode kaart tegen Union. Trebel (hamstring/buikspieren) kreeg afgelopen week rust, maar is inzetbaar.

De scan van de knie van Morioka wees alleen een kneuzing uit.

OH LEUVEN. Myny speelt gewoon

Hij bekende dat hij vorig seizoen als speler van Waasland-Beveren benaderd is om de degradatiematch tegen KV Mechelen te fixen, maar toch is de kans groot dat Olivier Myny morgenavond gewoon meespeelt met zijn huidige ploeg OH Leuven, dat in 1B op bezoek gaat bij Westerlo.

De flankaanvaller is hersteld van een schouderblessure en trainde de jongste dagen mee. “Hij is inzetbaar”, aldus OHL-coach Nigel Pearson. “Natuurlijk was het een zware week voor hem. Zo in het oog van de storm staan, is nooit leuk, maar we zijn blij dat hij goed meewerkt aan het onderzoek. Het is goed dat hij weer bij de groep is.”

WAASLAND-BEVEREN. Vukotic verlengt

Bij Waasland-Beveren gaat het leven duidelijk gewoon door. Zo werd het contract van Aleksandar Vukotic met twee jaar verlengd, waardoor de Servische verdediger tot juni 2023 onder contract ligt op de Freethiel.

Best opvallend omdat voorzitter Dirk Huyck – die gebruikelijk de contractbesprekingen afhandelt – door het federaal parket in verdenking gesteld is van criminele organisatie en private corruptie en werd vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat Huyck niet in contact zou komen met Waasland-Beveren, zijn eigen club. De laatste fase van de contractverlenging werd dan ook door de andere leden van de sportieve cel afgehandeld.

ZULTE WAREGEM. Bedia mag spelen tegen Charleroi dankzij nieuwe regel

Einde discussie over gehuurde spelers die niet mogen spelen tegen hun moederclub. Bij de start van dit seizoen werd de regeling van kracht dat dit niet langer kon worden afgedwongen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Het probleem rees komend weekend bij Charleroi - Zulte Waregem. De West-Vlamingen huren Chris Bedia van de Carolo’s. Maar omdat voldoende werd bewezen dat Zulte Waregem het loon van Bedia volledig op zich neemt, mag de Ivoriaan zondagavond gewoon spelen.