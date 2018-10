Politiek einde? Gewezen minister Peter Vanvelthoven past voor gemeenteraad en provinciaal voorzitterschap SP.A

Lommel - De Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A) zal tijdens de volgende legislatuur niet meer in de Lommelse gemeenteraad zetelen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door SP.A bevestigd.

Vanvelthoven werd in Lommel met zijn Lijst Burgemeester kleiner dan CD&V, dat een coalitie met N-VA vormde. Bob Nijs (CD&V) neemt de sjerp over van Vanvelthoven. Daardoor worden de socialisten voor het eerst in dertig jaar naar de oppositiebanken verwezen.

Vanvelthoven, die van 2003 tot 2007 federaal staatssecretaris en minister was, past vanaf 1 januari ook voor zijn zetel in de nieuwe SP.A-fractie. “Peter heeft dat ondertussen inderdaad zo beslist. Het betreft uiteraard de nieuwe fractie in de nieuwe legislatuur”, bevestigt Loes Mispoelier, voorzitster van SP.A Lommel.

Vanvelthoven zou wel nog zijn rol als mentor van de partij opnemen. “Die nieuwe fractie moet vanaf dag één frisse oppositie voeren en de volgende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. Dat gebeurt best met de nieuw verkozen mensen”, zegt Vanvelthoven. “Uiteraard blijf ik voor de nieuwe ploeg beschikbaar om hen alle steun en advies te verlenen.”

Het is nog onduidelijk wie vanaf 1 januari in plaats van Vanvelthoven als SP.A-fractieleider in de Lommelse gemeenteraad zal zetelen. “Het idee is dat we met drie de partij zullen trekken, maar we hebben pas een eerste keer met de kandidaten samengezeten met de vraag wie welke ambitie heeft”, zegt eerste schepen Kris Verduyckt (SP.A). “Volgende week gaan we opnieuw samenzitten.”

Vanvelthoven besliste ook al om zijn ontslag te geven als voorzitter van SP.A Limburg. Hij betaalt wellicht de prijs voor het feit dat de socialisten in het provinciebestuur worden ingeruild voor N-VA, hoewel er mogelijk een voorakkoord was tussen SP.A, CD&V en Open Vld. Daarnaast slinkt het aantal socialistische burgemeesters in Limburg zienderogen. Wie Vanvelthoven als provinciaal voorzitter vervangt, is nog niet bekend.