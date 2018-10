VIDEO. Bakmateriaal gestolen net voor jaarlijkse pannenkoekenbak, maar die drieduizend stuks kwamen er toch

Ieper / Elverdinge - Onbekenden hebben het materiaal gestolen dat vrijwilligers aan het woonzorgcentrum in Elverdinge hadden klaargezet voor hun jaarlijkse pannenkoekenbak. Ze konden gelukkig nieuw materiaal lenen in de buurt, wat meer dan 3.000 pannenkoeken opleverde.

“De financiering van de ouderenzorg is onvoldoende. Om iets extra te doen voor onze bewoners, houden we met medewerkers en vrijwilligers activiteiten zoals een pannenkoekenbak”, zegt Stefan Devlieger, algemeen verantwoordelijke van woonzorgcentrum Home Vrijzicht in het Ieperse dorp Elverdinge.

Recordaantal pannenkoeken

De enthousiaste bakkers maken er elk jaar een sport van om een recordaantal pannenkoeken te bakken. De vrijwilligers hadden afgelopen maandag het bakmateriaal klaargezet in een tent op de parking van het woonzorgcentrum. “Tot onze grote verbazing stelden we dinsdagochtend vast dat al ons gerief gestolen was”, vertelt Annick Hennebel, coördinator van de vrijwilligerswerking in Home Vrijzicht. “Je moet veel lef hebben om dit te stelen. Door deze grote tegenslag twijfelden we even om het evenement te laten doorgaan, maar we lieten het uiteindelijk niet aan ons hart komen. We belden meteen massaal rond en konden in amper één uur tijd baktoestellen lenen van medewerkers, scholen en buurtbewoners. We zijn iedereen dankbaar. Met een kleine vertraging konden we dinsdag en woensdag volop pannenkoeken bakken voor onze bewoners, familieleden en sympathisanten. Ongelooflijk dat er zoveel sfeer was na zo’n tegenslag. Met een echte vechtersmentaliteit zijn we erin geslaagd om meer dan 3.000 pannenkoeken te bakken.”

De kost van de diefstal loopt op in de duizenden euro. “Het woonzorgcentrum zal de ontleners van het gestolen materiaal vergoeden, waardoor de opbrengst van de pannenkoeken integraal kan gaan naar een nieuwe snoezelruimte, zoals vooraf gepland. Dat is een prikkelarme ruimte, waar bewoners met geur-, licht- en muziekeffecten tot rust worden gebracht”, aldus Devlieger. “Het is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met zo’n diefstal. In de toekomst zullen we twee keer nadenken waar we onze spullen zetten. De politie is bezig met een onderzoek.”