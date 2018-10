Voor sloop bestemde centrale moet nu stroomtekort helpen voorkomen

Genk - Een deel van de elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk wordt opnieuw in gebruik genomen. Engie Electrabel wil de centrale, die sinds midden 2017 dicht was, inzetten om een mogelijk stroomtekort deze winter te helpen opvangen, schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

In april 2017 werd de thermische centrale van Langerlo failliet verklaard. Begin dit jaar gaf de stad Genk positief advies aan de eigenaar, vastgoedgroep Global Real Estate, om de installaties en gebouwen te slopen.

Maar zover komt het voorlopig niet. “Wij huren twee gaseenheden van de centrale die in de winter opgestart kunnen worden”, bevestigt een woordvoerster van Engie Electrabel in de krant. Het bedrijf hoopt met de extra capaciteit beter voorbereid te zijn op een mogelijk stroomtekort. De installaties in Langerlo zijn operationeel gebleven. Zo bleven de turbines in verwarmde olie liggen, zodat ze nog steeds bruikbaar zijn.